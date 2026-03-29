Tekirdağ sahiline ölü caretta caretta vurdu
29.03.2026 15:55
Tekirdağ'da ölü caretta caretta bulundu.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros sahiline vurmuş halde bulunan ölü caretta caretta deniz kaplumbağası ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbar üzerine Barbaros sahiline gelen ekipler, kıyıya vurmuş ölü bir caretta caretta deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, durum ilgili kurumlara bildirildi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim eşliğinde kaplumbağa üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerin ardından deniz kaplumbağası, gömülmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların ilgili birimlere bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı.
