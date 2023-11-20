Tekirdağ'da 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Jandarma asayiş timleri, Süleymanpaşa ilçesinde denetimlerde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.
Aramada, çuvallarda içerisinde doldurulmuş 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.
Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
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