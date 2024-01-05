Tekirdağ'da 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir fabrikada bulunan bandrolsüz nargile tütünlerinin İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

Fabrika ve bir araçta yapılan aramada 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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