Tekirdağ'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim sırasında durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A ve D.A. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasal Bilgilendirme

Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

TEKİRDAĞ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...