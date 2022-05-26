Tekirdağ'da 134 sikke ele geçirildi

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 17:17
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 134 sikke ve 4 metal yüzük ele geçirdi.
Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
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