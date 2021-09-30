Tekirdağ'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler tutuklandı

Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 16:36
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Aydoğdu Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A. ve S.A. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kavgaya karıştığı iddia edilen D.E, E.V, H.Ş, S.D. ve R.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E. ve R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
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