Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Edirne-İstanbul istikameti ile Çorlu ilçesi Sarılar-Balabanlı kara yolunda kaçak göçmen taşındığını belirlenen araçlara operasyon düzenledi.

20 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Araçlarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 Afganistan, 10 Suriye uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı 6 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden M.A. (19), O.G. (25), H.U. (44), O.K. (40) ve Y.S. (21), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, B.C.Ş. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.