Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı

17.11.2025 12:50

Tekirdağ'da 20 kaçak göçmen yakalandı
DHA

DHA

Tekirdağ'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatör, tutuklandı.

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

 

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Edirne-İstanbul istikameti ile Çorlu ilçesi Sarılar-Balabanlı kara yolunda kaçak göçmen taşındığını belirlenen araçlara operasyon düzenledi. 

 

20 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

 

Araçlarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 Afganistan, 10 Suriye uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı. 

 

Göçmenlere organizatörlük yaptığı 6 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden M.A. (19), O.G. (25), H.U. (44), O.K. (40) ve Y.S. (21), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, B.C.Ş. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.