Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'da yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 7 göçmen yakalandı.

Tekirdağ Haberleri DHA 17.08.2021 - 13:32

Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ Haberleri - DHA,

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen taşıdığını belirlediği Ö.Ö. yönetimindeki aracı takibe alarak, il sınırında durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yurda kaçak olarak girdikleri belirlenen Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 7 göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Ö.Ö. hakkında soruşturma sürüyor.

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