Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir otomobilde 75 bin tütün dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:06

Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 75 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


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