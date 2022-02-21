Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:06
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 75 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirdi.
Otomobilde bulunan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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