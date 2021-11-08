Tekirdağ'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 19:32
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, diğer 3 şüphelinin hastanede tedavileri devam ediyor.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine iki gün önce gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, kavgada 8 kişi yaralanmıştı.
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