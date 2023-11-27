Tekirdağ'da bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ve 3 litre likit esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesi'nde B.İ'ye ait bağ evine baskın düzenledi.

Bağ evinde yapılan aramada, 3 kilo 700 gram esrar, 3 litre likit esrar, 29 gram kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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