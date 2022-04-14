Tekirdağ'da bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 09:28
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada bilgisayar kasasına gizlenmiş 100 uyuşturucu hap bulundu.
Olayla ilgili M.C. gözaltına alındı.
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