Tekirdağ'da bir araç ters yöne girdi: 2 araç kullanılamaz halde
23.11.2025 13:44
İHA
Tekirdağ'da bir sürücü ters yöne girdi. Araç ilk önce bir otomobille kafa kafaya ardından da bir yolcu minibüsüyle çarpıştı. Bir araç su kanalına düştü.
Kaza, Çorlu-Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi Karaağaç mevkiinde meydana geldi.
Çorlu istikametine ters yönde girdiği iddia edilen S.A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsleriyle çarpışarak kaza yaptı.
Çarpmanın etkisiyle A.Ç.'nin aracı su kanalına düştü.
Araçların zincirleme yaptığı kazada yaralanan olmadı ancak kazadaki iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaza sonrasında ters yöne girdiği iddia edilen sürücü S.A. "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" dedi.
