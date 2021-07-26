Tekirdağ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ Haberleri 26.07.2021 - 16:49
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binada çıkan yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çatının tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri itfaiye ve polis ekiplerince tahliye edildi.
Yangına müdahale sırasında itfaiye aracının hortumu patladı.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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