Tekirdağ'da bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:11
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin deposunda ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balabancık Mahallesi'nde bir evin deposunun silah ve mühimmat üretim atölyesine çevrildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Depoda yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek, bu silahlara ait 550 mermi ile 3 torna tezgahı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi F.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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