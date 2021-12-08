Tekirdağ'da bir evin deposunda ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi.

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin deposunda ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balabancık Mahallesi'nde bir evin deposunun silah ve mühimmat üretim atölyesine çevrildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Depoda yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek, bu silahlara ait 550 mermi ile 3 torna tezgahı ele geçirildi.



Gözaltına alınan ev sahibi F.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

