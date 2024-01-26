Tekirdağ'da bir kişi oğlunu tüfekle yaraladı

Alınan bilgiye göre, Ö.Ç. (52) ile oğlu M.B.Ç. (23) arasında Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç. evdeki pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti.



Bacağından yaralanan M.B.Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Baba Ö.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.