Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlara sağlık taraması ve şap aşısı yapıldı

Yapılan testlerin ardından hayvanların sağlık durumlarının netleşmesi için kan örnekleri de alındı.

Tekirdağ Tarım ve İl Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Marmaraererğlisi ilçesinde yürüttükleri aşılama programı içerisinde büyükbaş hayvanlara rapek pentavalan şap aşısı uygulandı.

YASAL UYARI

TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.