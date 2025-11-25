Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlara sağlık taraması ve şap aşısı yapıldı
25.11.2025 11:40
İHA
Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlara Rapel Pentavalan şap aşısı uygulandı.
Tekirdağ Tarım ve İl Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Marmaraererğlisi ilçesinde yürüttükleri aşılama programı içerisinde büyükbaş hayvanlara rapek pentavalan şap aşısı uygulandı.
Ekipler aynı zamanda hayvancılık işletmelerinde ithal olarak getirilen büyükbaş hayvanlara tüberkülin testi gerçekleştirdi.
Yapılan testlerin ardından hayvanların sağlık durumlarının netleşmesi için kan örnekleri de alındı.
İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların yayılımının önlenmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.
