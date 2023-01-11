Tekirdağ'da çiftlik yangını; 2'si yavru köpek 6 hayvan öldü

Tekirdağ Haberleri - DHA, Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'ndeki çiftlikte, yaklaşık 100 hayvanın bulunduğu ahır kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine çiftliğe itfaiye ekipleri sevk edilirken, çalışanlar da hayvanları bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 buzağı ile 2 yavru köpek öldü; 1000 saman balyası da yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.