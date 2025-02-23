Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.



Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 6 gündür avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.



Denize açılamayan balıkçıların ağ bakımı yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, havanın normale dönmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramaya devam edeceğini dile getirdi.

