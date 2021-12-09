Tekirdağ'da denizde "hayalet ağ" temizliği yapıldı.

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde ağ ve dip temizliği yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi" projesi çerçevesinde, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında deniz dibinde tarama gerçekleştirdi.



Dalışlarda denizin dibinden çıkartılan ağlar, sahil dolgu alanında sergilendi.



Dip temizliği yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, aralarında market arabasının da olduğu çok sayıda atığı denizden çıkardı.



Proje kapsamında bugüne kadar deniz dibinden bin 700 metre kare ağ temizlendi.



Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin doğayı ve denizleri koruması gerektiğini söyledi.



Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldırım, "Denizin dibinde pek çok hayalet ağ var. Profesyonel balıkçılık yapan arkadaşlarımızın zaman zaman kazayla da olsa ağları denizde kalıyor. Bu ağlar deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilerine ciddi anlamda zarar veriyor. Onların temizlenmesi gerekiyor." dedi.



Yıldırım, güvenlik güçlerinin denizlerin temizlenmesi için emek verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Ekipler denizin dibindeki ağları, çöpleri dışarı çıkarıyor. Vatandaşımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağlar burada balıkçılık faaliyeti yapanların kaçırdıkları şeyler olarak düşünsek bile ki onları da temizlemeye gayret ediyoruz. Diğerlerini vatandaşımız atıyor. Gemilerden atılan, vatandaşların attığı çöpler, bir bakıyorsunuz ki gelip bizim sahillerimizi, turizmimizi etkiliyor."



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "hayalet ağlar"ın deniz canlılarını olumsuz etkilediğini söyledi.



Albayrak, belediye olarak hem deniz temizliğine hem müsilajla mücadele çalışmalarına destek olduklarını bildirdi.



