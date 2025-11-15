Tekirdağ'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ve Tekirdağ'da balık tutmak için denize açılan İsmail Ağırman'ın cansız bedeni bulundu.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri İsmail Ağırman'ın bulunması için Kızılcaterzi mevkisi açıklarında çalışma başlattı.

