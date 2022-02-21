Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.



Murat G. yönetimindeki otomobil, Narin kavşağında önündeki otomobile ve refüjdeki direğe çarparak takla attı.



Aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle devrildi.



Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaklaşık 100 metre boyunca takla atarak savrulan ve ters dönen otomobilden yaralı sürücü Murat G'yi çıkarttı.



Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



















































Muhabir : Mehmet Akif Aldoğan

Yayınlayan : Kemal Kaymak



