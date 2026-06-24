Tekirdağ'da ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı: 23 şüpheli tutuklandı
24.06.2026 11:17
Tekirdağ'da "pes" dedirten yöntem: Uyuşturucuyu ekmeğin arasına gizlemişler!
Tekirdağ'da ekmek arasına gizlenerek kurye ile sevk edilmek istenen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son hafta içinde 11 ilçede kapsamlı çalışma yaptı.
Çalışmada, 126 ayrı müdahalede, 29'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere 145 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
2,5 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda; aralarında ekmek arasına gizlenip, kurye ile sevk edilmek istenen uyuşturucunun da bulunduğu 2 kilo 597 gram çeşitli uyuşturucu madde, bin 104 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, bin 319 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 960 lira ele geçirildi.
23 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede “uyuşturucu madde ticareti” suçundan tutuklandı.
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