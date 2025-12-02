Tekirdağ'da iki kardeş kaza kurbanı
02.12.2025 14:05
Mehmet Sadi Genç ve Semih Genç
DHA
Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ile kardeşi Semih Genç yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'da iki kardeş, trafik kazasına kurban gitti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Tekirdağ-Malkara Karayolu'nun Yağcı Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç'in (27) kullandığı 59 AGJ 365 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Kamil İ.'nin (63) kullandığı 45 YB 417 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Bu sırada arkadan gelen Y. G. yönetimindeki 10 H 1032 plakalı otomobil de 59 AGJ 365 plakalı otomobile çarptı. Sürücü Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç (23) otomobilde sıkışırken, diğer otomobildeki H.G. ise hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç öldüğü belirlendi.
Jandarma, TIR sürücüsü Kamil İ. ile otomobil sürücüsü Y.G.'yi gözaltına aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
