Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 8 yaralı

Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 11:25 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 11:26
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
İşçileri taşıyan A.K'nin kullandığı 59 S 0336 plakalı servis midibüsü, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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