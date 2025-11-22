Tekirdağ'da kaçak kazıya suçüstü: İki tutuklama
22.11.2025 14:29
AA, İHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan iki kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen F.A. ve Ş.Y. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
