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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 09:28

Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kapaklı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şükrü Yiğit (42), dün gece Asayiş Büro Amirliğinde görevi esnasında kalp krizi geçirdi.

Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

Yiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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