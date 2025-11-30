Tekirdağ'da kaya parçaları yola yuvarlandı, ekipler çalışma başlattı
30.11.2025 16:45
İHA
Tekirdağ'da yağış sonrasında Yeniköy-Uçmakdere yolu üzerine kaya parçaları yuvarlandı.
Süleymanpaşa'ya bağlı Yeniköy-Uçmakdere yolu güzergahında sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kayalık bölgelerde zemin yumuşadı.
Gevşeyen kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları ise karayoluna yuvarlandı.
Yolun bazı noktalarında kısmi daralmalar yaşanırken sürücüler zorlukla ilerledi.
Bölgeye sevk edilen ekipler taşların kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.
