Tekirdağ'da kaya parçaları yola yuvarlandı, ekipler çalışma başlattı

Gevşeyen kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları ise karayoluna yuvarlandı.

YASAL UYARI

TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.