Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının umudu karides

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Marmara Denizi'nde hamsi ve istavritten umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları, karides, dil ve pisi balığı avcılığının da ocak ayında yasaklanmasının ardından boş zamanlarında bozulan ağlarını onardı.



Balıkçılar, 1 Şubat'ta yasağın sonra ermesinin ardından karides avcılığı için denize açılacak.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 1 Şubat'tan sonra küçük tekne balıkçılarının nasibini aramaya devam edeceğini söyledi.



Tekirdağ'da balıkçıların durgun sezon geçirdiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Yeni yılda umulduğu gibi bir avcılık olmadı. İlimizdeki gırgır tekneleri zaten sezonun bitmesini beklemeden paydos etti. Küçük tekne balıkçıları da zaman zaman denize açılsa da umduğunu bulamadı. Karides yasağı 1 Şubat'ta bitiyor. Ağ bakımlarını tamamlayan balıkçılar karides, dil ve pisi avcılığı yaparak ekmek parası kazanmaya çalışacak." dedi.



Balıkçı Hüseyin Oğuz da bu yıl denizden istedikleri verimi alamadıklarını belirterek, "Yeni yılda hava şartlarından dolayı çoğu zaman limandan çıkamadık. Pek balık yoktu zaten. Zaman zaman karides avcılığı oldu, yasağın gelmesiyle karides avcılığını da bıraktık. Bir aylık yasak bitecek ve karides umuduyla denize ağ atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

