Tekirdağ'da manavdaki meyve kasalarının altında 15 kilo esrar yakalandı

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir manavda yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisini aldı.
Bir süre bölgede takip yapan polis ekipleri manava operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Larissa'nın da katılığı aramada meyve kasalarının altında 15 kilo esrar ele geçirdi.
Operasyon kapsamında H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı.
Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Tekirdağ