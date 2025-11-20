Tekirdağ'da motosiklet park halindeki araca çarptı
20.11.2025 09:31
İHA
Tekirdağ'da rampadan inen motosiklet park halindeki araca çarptı. Kazaya şahitlik eden başka bir motosikletli sürücüsü de kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.
Kaza Tekirdağ Çorlu'ya bağlı Reşadiye Mahallesi'nde gerçekleşti.
Santral yönünden Cumhuriyet Parkı'na doğru ilerleyen motosiklet, rögar kapağının üstünden geçerken, hakimiyetini kaybedip park halindeki bir araca çarptı.
Kazaya olay anında tanıklık eden başka bir motosikletli de kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.
Park halindeki araca çarpan motosikletli F.Ç. yaralanırken, kazayı gördüğü esnada kaza yapan motosikletli ise kazayı hasarsız atlattı.
Yaralı F.Ç. olay anında gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlandı. F.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
YASAL UYARI
TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.