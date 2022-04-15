Tekirdağ'da para isteyen şüphelilerce silahla vurulan tır sürücüsü yaralandı

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,

Yurt dışından Türkiye'ye gelen tırın sürücüsü Abdullah K, aracı arızalanınca Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan servisin önüne park etti.



Aracında servisin açılmasını bekleyen sürücünün yanına otomobilden inen 2 kişi geldi.



Kendilerini polis olarak tanıtarak para isteyen şüpheliler, talepleri yerine gelmeyince sürücü Abdullah K'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.



Kolundan yaralanan sürücü, yakınlardaki akaryakıt istasyonuna giderek yardım istedi.



Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



