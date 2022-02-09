Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 10:11
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı 39 DH 779 plakalı otomobil, Edirköy Mahallesi'nde köprüden geçmeye çalıştığı sırada taşan dere suları nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.D, sağlık ekiplerden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan aşırı yağış nedeniyle Ergene Deresi de taştı.
Jandarma ekipleri derenin bulunduğu köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatırken, suya kapılan otomobilin çıkartılması için çalışma başlatıldı.
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