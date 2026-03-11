Tekirdağ'da silahlı çatışma: Bir ölü, üç yaralı

Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Olay, Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

İddiaya göre aralarında daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan H.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.