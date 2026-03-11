Tekirdağ'da silahlı çatışma: Bir ölü, üç yaralı
11.03.2026 11:33
Silahlı çatışmaya giren iki grup arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Olay, Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.
İddiaya göre aralarında daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan H.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.