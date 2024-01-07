Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 82 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Önerler Mahallesi'nde takibe aldıkları M.B'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 82 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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