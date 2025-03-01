Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı (Tekirdağ Haberleri)
Tekirdağ'da bir ev ve otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ve sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, bu kapsamda Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde bir ev ve otomobilde arama yaptı.
Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 sikke ve 40 obje ile 2 tabanca, 110 mermi, tüfek, kazma, keser, çekiç ve çapa ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
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