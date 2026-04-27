Tekirdağ'da toplu balık ölümleri. İnceleme başlatıldı
27.04.2026 15:52
Çevrede bulunan fabrikaların atık sularının gölete aktığı iddia ediliyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ulaş Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İnceleme başlatan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Ulaş Göleti'nde dün akşam saatlerinde toplu balık ölümleri yaşandı.
Göletin içi ve savak kısmında binlerce ölü sazanı gören vatandaşlar durumu Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.
Müdürlükten gelen ekipleri su ve ölü balıklardan numune alıp incelemeye gönderdi.
Çevrede bulunan fabrikaların atık sularının gölete aktığı iddiaları üzerine Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de çalışma başlattı.
