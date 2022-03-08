Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 10:53
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 kilogram bonzai, 650 gram eroin, 620 gram esrar, 182 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.