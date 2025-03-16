Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı (Tekirdağ Haberleri)
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 788 lira ele geçirildi.
Operasyonda F.T, O.T, H.C.E. ve K.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T, H.C.E. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Tekirdağ