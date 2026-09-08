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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu. Cips paketinden uyuşturucu çıktı.

08.09.2026 11:23

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu. Cips paketinden uyuşturucu çıktı.
DHA

19 şüpheli tutuklandı.

DHA
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Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 182 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu cips paketine gizlediği tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 2 hafta içinde il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. 

 

Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda 978 gram uyuşturucu, 100 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan ham madde, 14 bin 466 sentetik hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 734 kullanımlık materyal, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 615 lira ele geçirildi. 

 

Şüphelilerin, bir miktar uyuşturucuyu cips paketinde gizlediği tespit edildi.

 

Operasyonlarda 182 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilenlerden 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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