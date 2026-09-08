Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu. Cips paketinden uyuşturucu çıktı.

Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda 978 gram uyuşturucu, 100 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan ham madde, 14 bin 466 sentetik hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 734 kullanımlık materyal, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 615 lira ele geçirildi.

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