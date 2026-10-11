Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 8 bin 754 sentetik hap, 132 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ekim'de Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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