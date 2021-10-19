Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:18

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevresinde "Dadaş" lakabıyla tanınan Ş.Ö'nün İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu Tekirdağ'da "torbacı" diye tabir edilen kişilere satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gazioğlu Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonuna girişte şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, şeffaf naylon içinde 102 gram metamfetamin, kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve ucunda bilye olan 6 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki İ.Ç, Ö.Ş ve Ş.Ö gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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