Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 20:33
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere "Güneş" adı verilen operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kilogram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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