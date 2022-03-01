Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 12:09
Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir soruşturma dosyası kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.E, M.E. ve S.E'nin adreslerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 3 gram eroin, 8 gram esrar, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tekirdağ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tekirdağ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.