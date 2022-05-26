Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı (Tekirdağ Haberleri)

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haberler - Tekirdağ Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 12:11

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada 13 gram sentetik kannabinoid, 18 gram metamfetamin, 115 gram esrar, uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Adreslerde bulunan C.K, M.D, M.Ş.E, A.Y. ve E.B.I gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K, M.D. ve M.Ş.E, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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