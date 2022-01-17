Tekirdağ'da yaban hayvanlarına 750 kilo yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve geceleri eksi 4 dereceye düşen hava sıcaklığından yaban hayvanlarının aç kalmalarını önlemek için yemleme çalışması başlattı. Malkara ilçesinin Yenidibek ve Allışı mahallelerini içine alan Deveciköy ve Yenidibek Devlet Avlakları'na 400 kilo pazar artığı ve 350 kilo karma yem, yaban hayvanlarının türlerine göre doğal ortamlarına bırakıldı. Yetkililer, yoğun kar yağışı olan bölgelerde av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

