Tekirdağ'da yoğunlaştırılmış alkol denetimi uyguladı
24.11.2025 09:42
İHA
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde jandarma ekiplerince yoğunlaştırılmış alkol ve motosiklet denetimi icra edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet, motorlu bisiklet ve sürücüleri ile alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullananların karıştığı kazaların önüne geçebilmek amacıyla Marmaraereğlisi ilçesinde yoğunlaştırılmış alkol ve motosiklet denetimi icra edildi.
Yapılan açıklamada, jandarmanın halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.
YASAL UYARI
TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.