Tekirdağ'da yoğunlaştırılmış alkol denetimi uyguladı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet, motorlu bisiklet ve sürücüleri ile alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullananların karıştığı kazaların önüne geçebilmek amacıyla Marmaraereğlisi ilçesinde yoğunlaştırılmış alkol ve motosiklet denetimi icra edildi.

Yapılan açıklamada, jandarmanın halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.