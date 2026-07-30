Tekirdağ'ın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

“X” üzerinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/ deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

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