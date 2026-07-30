Tekirdağ'ın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı
30.07.2026 12:38
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde 30.07.2026 tarihinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
“X” üzerinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
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