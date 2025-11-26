Tekirdağ'ın Aydoğdu Mahallesi'nde 700 polisle uygulama yapıldı

Uygulama, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Uygulamada Asayiş, Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) ekipleri denetimiyle geniş çaplı bir uygulama yapıldı.

Uygulamada Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ve diğer ekipler mahallenin sokaklarındaki araç, yaya ve açık iş yerlerini detaylıca kontrol etti.

Terk edilmiş binaların durumu incelendi ve çevreye zarar veren her türlü durum kayıt altına alındı. Elde edilen tespitler ise ilgili birimler tarafından takip edilecek.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Tekirdağ'ımızın her köşesinde huzur ve güvenliğin devamını sağlamak için mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde, gece-gündüz operasyonlarımıza kesintisiz devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.