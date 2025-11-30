Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

Seyir halindeki otomobil, yol kenarında park edilmiş durumdaki TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahale yapıldı.

